Bper: sì soci ad aumento per filiali Ubi

MILANO, 22 APR - Via libera a larghissima maggioranza da parte dell'assemblea dei soci di Bper all'aumento di capitale fino a 1 miliardo finalizzato a finanziare l'acquisto di un pacchetto di 400/500 filiali che Intesa dismetterà nel caso in cui l'ops su Ubi dovesse andare a buon fine. L'operazione è stata approvata dal 97,1% del capitale presente in assemblea. All'assise è intervenuto il 45% circa del capitale. All'assemblea nel dettaglio era presente il 44,9% del capitale al momento dell'approvazione del bilancio 2019. Gli azionisti con quote superiori all'1%, secondo il libro soci, sono Unipol con il 19,73% del capitale, la Fondazione di Sardegna con il 10,24%, Dimensional Fund Advisors con il 4,09%, a cui si aggiunge una partecipazione potenziale dello 0,63%, la Fondazione Carisbo con l'1,47% e la Fondazione di Modena con l'1,39%.