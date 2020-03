Pil:Istat conferma,in IV trimestre -0,3%

ROMA, 4 MAR - Il Pil nel quarto trimestre 2019 è sceso dello 0,3% nel confronto con il terzo trimestre mentre su base annua è salito dello 0,1%. Lo rileva l'Istat confermando il dato congiunturale di fine gennaio. E' invece stato rivisto al rialzo il tendenziale (nella stima la crescita era risultata pari a zero). Tuttavia resta il rallentamento. Il trimestre precedente aveva registrato un incremento dello 0,1% congiunturale e dello 0,5% tendenziale. Il calo trimestrale dello 0,3% è il più forte dal primo trimestre 2013, da quasi sette anni. Il 2019 lascia un'eredità negativa al 2020 in termini di Pil. La variazione acquisita del Prodotto interno lordo per quest'anno infatti è pari a -0,2%. Si tratta del dato che si otterrebbe nel caso in cui in tutti i trimestri dell'anno si registrasse una crescita congiunturale nulla.