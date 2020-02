Borsa: Milano prosegue in rialzo

MILANO, 14 FEB - La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue la seduta in rialzo sostenuta dal comparto bancario. Corrono Unipol (+6,7%) e UnipolSai (+4,1%), dopo i risultati del 2019 superiori alle attese e l'aumento della cedola. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund che segna 130 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,9%. Tra le banche si mettono in mostra Mps e Ubi (+1%), Banco Bpm (+0,8%) e Bper (+0,5%). In flessione Unicredit (-0,3%) mentre è piatta Intesa (-0,02%). In rialzo le utility con A2a (+0,8%) e Italgas (+0,3%). Seduta in positivo per Tim (+0,2%), dopo la decisione di puntare sul fondo Kkr per realizzare il progetto destinato a creare una infrastruttura di rete unica in fibra. Debole il comparto del lusso con Ferragamo (-0,4%) e Moncler (+0,08%), con gli effetti del coronavirus sulle vendite.