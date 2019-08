Oro stabile a 1.529 dollari l'oncia

ROMA, 30 AGO - Il prezzo dell'oro tiene dopo il calo registrato ieri. Il metallo prezioso con consegna immediata, suscettibile in questi giorni ad ogni notizia sui dazi in arrivo da Usa o Cina, viene quotato al Comex di New York a 1.529,36 dollari l'oncia, in lieve rialzo dello 0,1%, invertendo il trend ribassista registrato ieri (-0,7%).