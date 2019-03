Tassazione immobili 2018 vale 40miliardi

ROMA, 20 MAR - "Complessivamente la tassazione immobiliare nel 2018 si può stimare in 40 miliardi di euro. Le imposte di natura reddituale pesano per il 21%, quelle di natura patrimoniale per il 49% e quelle sui trasferimenti e sulle locazioni (Registro) per il restante 30%". Così il direttore delle Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, in audizione in commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.