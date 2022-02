Una lettera formale per chiedere informazioni sul concorso in Marina: a scriverla è un bimbo pugliese

«Egregio Comandante, le scrivo perché desidero ricevere informazioni sui requisiti da avere per l'ammissione al Concorso ufficiali che si terrà il prossimo anno». Questo, in poche parole, il succo della lettera ricevuta dall'ammiraglio comandante dell'Accademia Navale di Livorno. La curiosità, tuttavia, è che il mittente è un appassionato bambino che frequenta la quarta elementare, Gabriele, di San Vito dei Normanni (Br). La lettera è stata condivisa sui profili social ufficiali della Marina Militare, l'ammiraglio Biaggi ha risposto al piccolo, facendogli i complimenti per la tenacia e la determinazione, e invitandolo a inseguire i suoi sogni. Grande tripudio anche da parte degli utenti social, che hanno apprezzato il gesto del comandante che ha risposto al bambino.