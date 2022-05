Premio Strega, appuntamento a Bisceglie con i cinque finalisti

BISCEGLIE - Il Premio Strega torna a Bisceglie. Per il secondo anno consecutivo le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano i finalisti del più importante premio letterario italiano per l’unico appuntamento pugliese con la cinquina e l’ultima presentazione prima della proclamazione del vincitore in programma giovedì 7 luglio a Roma. La serata in programma sabato 2 luglio scalinata di via Porto a Bisceglie è organizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro in collaborazione con Mastrototaro Food, Circolo dei Lettori Bisceglie, Libri nel Borgo Antico con il patrocinio del Comune di Bisceglie e con il supporto di Italiana Assicurazioni di Giuseppe Di Luzio e MastrototaroGroup (ingresso gratuito, le modalità di prenotazione saranno comunicate nelle prossime settimane sul sito e sui profili social delle Vecchie Segherie Mastrototaro).

Parteciperanno i cinque finalisti - proclamati mercoledì 8 giugno a Benevento- tra i 12 candidati alla LXXVI edizione del premio: Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri) presentato da Silvia Ballestra, Fabio Bacà, Nova (Adelphi) presentato da Diego De Silva, Alessandro Bertante, Mordi e fuggi (Baldini+Castoldi) presentato da Luca Doninelli, Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori), presentato da Andrea Vitali, Mario Desiati, Spatriati (Einaudi), presentato da Alessandro Piperno, Veronica Galletta, Nina sull’argine (minimum fax) presentato da Gianluca Lioni, Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltrinelli) presentato da Gad Lerner, Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma) presentato da Giuseppe Conte, Davide Orecchio, Storia aperta (Bompiani) presentato da Martina Testa, Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli) presentato da Renata Colorni, Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi) presentato da Domenico Procacci e Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle Grazie) presentato da Loredana Lipperini.

Lo scorso anno la libreria di Bisceglie ha ospitato Emanuele Trevi con Due Vite (Neri Pozza) che si è aggiudicato il Premio Strega 2021, Donatella Di Pietrantonio con Borgo sud (Einaudi), Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli) - la finalista Edith Bruck non ha partecipato alla serata.



Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca, sponsor tecnico IBS.it