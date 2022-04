Tutto pronto per il Primo maggio barese, da Parco 2 Giugno ai teatri

Concerti, spettacoli e tante attrazioni anche per i più piccoli tra spettacoli di burattini, mercatini di libri e di vintage. Il primo maggio barese si allarga e festeggia per tre giornate a partire da venerdì 29 aprile per tutto il fine settimana fino a domenica in cui si celebra la festa dei lavoratori.

Dopo la pausa di tre anni dovuta alle restrizioni pandemiche (l’ultima edizione della manifestazione risale infatti al 2019), la Festa dei Lavoratori si celebrerà per tutto l’ultimo weekend di aprile a Parco 2 Giugno. La manifestazione però uscirà anche dai recinti del parco grazie ad alcune attività che si svolgeranno nel centro cittadino: si tratta di due video mapping artistici che saranno proiettati sulle facciate del Teatro Margherita e del Teatro Piccinni.

Grande attesa c’è per il concerto dei Planet Funk, in programma domenica primo maggio. La band si esibirà durante la serata, sul grande palco montato al centro del parco di Carrassi. Sabato sera spazio al teatro con «Quanto basta», l’atto unico firmato e diretto da Alessandro Piva, con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti.

E poi, concerti di musica jazz, swing e dj set, attività per bambini, spettacoli di burattini, mercatini di libri, di vintage e hand made, e tanti food truck per tutti i gusti, per la tre giorni di musica, arte, e spensieratezza che avrà anche la meteorologia a favore visto che per quel fine settimana si prevedono tanto sole e temperature superiori ai 20 gradi. L’accesso al Parco 2 Giugno e a tutti gli eventi della tre giorni sono gratuiti.

L’evento è organizzato in collaborazione da Regione Puglia e Pugliapromozione, con il patrocinio del Comune di Bari. «Inclusività è sostenibilità sono le parole chiave di questa edizione – dice Alessio Artuso di Soul Club, la società che organizza l’evento avendo risposto alla “call grandi eventi” di Pugliapromozione – che ci tiene a sottolineare anche il grande apporto della rete di collaborazioni che si è creata intorno alla manifestazione (tra le altre, le associazioni Retake, Second Hand, Help, Hope).

Il programma artistico nel dettaglio verrà presentato questa mattina, a Palazzo di Città, dal sindaco Antonio Decaro, insieme a Ines Pierucci, assessore alle Culture del Comune, Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, Alessio Artuso, Paolo Comentale, direttore artistico del Granteatrino Casa di Pulcinella, e i musicisti Nicola Conte e Checco Fornarelli.