Salenthollywood, la terra della pizzica è un «buen retiro» per i vip

«Salenthollywood»? È una realtà. Punto. Ormai non si contano più i divi americani, sovente carichi di premi Oscar, che scelgono le contrade leccesi e brindisine per il loro buen retiro o per una rigenerante «toccata e fuga». A cominciare da Helen Mirren che col marito Taylor Hackford da anni vive quasi stabilmente nella sua masseria a Tiggiano e si definisce «contadina salentina». Non è sfuggita al vip watching l’inavvicinabile Angelina Jolie, di recente ospite con la figlia nella Masseria Francescani a Torre Chianca (nei pressi di Lecce), nonostante il tentativi di mascherarsi con occhialoni e foulard. Mai sotto mentite spoglie, invece, Madonna che, al netto dell’anno segnato dal lockdown, ha festeggiato le ultime tornate del suo compleanno (16 agosto) a Borgo Egnazia, nella zona di Savelletri, con relativo tour nel centro storico di Lecce e gran giro di selfie sul suo profilo Instagram. Sempre Borgo Egnazia a suo tempo fu teatro delle nozze da favola di Justin Timberlake e Jessica Biel. E ancora, Ron Moss, il Ridge Forrester di Beautiful, ha acquistato una masseria extralusso in zona Canale di Pirro e chiesto residenza al Comune di Fasano.

Appuntamento col Salento quasi fisso per Matt Dillon, innamoratosi del Salento nel lontano 2006 quando in piazza Duomo ricevette il Premio Rodolfo Valentino organizzato da Carlo Apollonio. Nelle sue ultime visite, si annoverano Otranto per la mostra di Steve McCurry e Lecce, colto a passeggio con la fidanzata italiana alla ricerca del suo amico Gérard Depardieu, già proprietario di un palazzo nobiliare. Nel 2019 vacanza a Casalabate per Naomi Watts e nel 2016 turismo salentino per Kyle MacLachlan, il Dale Cooper della serie tv di culto Twin Peaks di David Lynch. Fu una giornata di relax nel centro storico di Lecce quella trascorsa da John Malkovich accompagnato dalla moglie piemontese Nicoletta Peyran, con sosta caffè in un bar vicino a piazza Duomo. Ricordiamo, inoltre, le frequenti visite leccesi di Francis Ford Coppola, amico di famiglia di Raffaele Fitto, e il blitz di Michael Douglas, che con la moglie Catherine Zeta Jones navigava a bordo del suo yacht sulla costa adriatico-salentina per fermarsi a pranzare al Ponte Ciolo, non distante da Leuca. Stesso luogo scelto da Stanley Tucci nel suo soggiorno al Finis terre. Infine, Richard Gere a Lecce per uno spot giapponese a Tricase e Willem Dafoe che con la moglie Giada Colagrande è di casa a Otranto, ospite dello stilista Ennio Capasa e del fratello Carlo, presidente della Camera della Moda, sposato con Stefania Rocca.