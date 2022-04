Domenica In, Jovanotti: c'è voglia e bisogno di ripartire

ROMA - «Abbiamo voglia di ripartire, credo anche bisogno. Il "Jova Beach Party" è un'idea pazza, è la cosa più naturale che io abbia fatto. È una macchina enorme e molto bella. Tanti ospiti, un pubblico meraviglioso. È pieno di gioia di vita e una festa! Quando finisce la festa, le spiagge sono perfette, il nostro pubblico è perfetto», ha detto Jovanotti a lungo ospite di Mara Venier della puntata di Domenica In su Rai1.

Jovanotti ha parlato del ritorno di Jova Beach Party dal 2 luglio a Lignano Sabbiadoro ma non solo, raccontandosi con grande naturalezza ospite di Mara Venier a Domenica In. «Ero un ragazzino pieno di energia. Andai a fare un provino, Claudio - Cecchetto ndr - mi prese, mi diede un palcoscenico. Lo fece con me e Fiorello, ci ha permesso di essere noi stessi sin dall’inizio, senza trasformare il nostro essere autentici e selvatici». Lorenzo Cherubini parla del suo essere curioso: «Mi piace la curiosità. Mi piace andare a letto alla sera che ho letto o ho imparato qualcosa. Il mondo ti da stimoli e per me sono tutti da cogliere. Non è un consiglio universale magari c'è qualcuno che non è curioso e vive benissimo ma per me è un motore importante. E poi mi piace la fatica. Spesso vado in bicicletta, prendo e parto in giro per il mondo. Prima della pandemia sono stato in Cile ed ho viaggiato sino a Buenos Aires. Da questi viaggi mi rimane il contatto della natura e scrivo. Mi ricarica. Sono sempre stato un bambino solitario che però guardava il mondo».

C'è stato il tempo anche di parlare della figlia 23enne Teresa, uscita con grande forza da un tumore: «Mia figlia sta studiando arte all'estero. A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. È difficile focalizzare che tua figlia cresca, per me è sempre la mia piccola. Con me parla di arte, musica e libri mentre con mia moglie chiede consigli sulla vita. È in gamba», dice papà Jovanotti. Infine Sanremo e Morandi: «Ho scritto una nuova canzone per Morandi. Dopo Pasqua ci vediamo. Amadeus? Sono felice del successo. Ha fatto scelte coraggiose. Non era scontato, ha cambiato e rinnovato il Festival» (Ansa - Foto Facebook Lorenzo Jovanotti Cherubini).