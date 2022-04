Walter Veltroni nel Salento per presentare il suo romanzo «La scelta»

LECCE - Walter Veltroni nel Salento per presentare il suo ultimo romanzo, «La scelta». L'appuntamento è una anteprima del Salento Book Festival 2022.

Gli incontri si svolgeranno mercoledì 6 aprile alle ore 19.30 al «Castello Volante» di Corigliano d’Otranto (saluti del sindaco Dina Manti e intervista all’autore a cura di Emanuele Gatto) e il giorno successivo, giovedì 7 aprile, sempre alle 19.30, al Teatro Comunale Modugno di Aradeo (saluti del vicesindaco Georgia Tramacere e intervista all’autore a cura di Lara Napoli). Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni al numero 348/5465650.

«La scelta» è un romanzo ambientato nella Roma del 1943 e racconta di una famiglia divisa dalla Storia. Mentre il mondo di prima scompare, ogni membro della famiglia De Dominicis deve fare i conti con un presente che scaglia l’uno contro l’altro. In sei giorni Roma è bombardata dagli Alleati e Mussolini cade. La Storia corre veloce e mette tutti con le spalle al muro. È, in ogni casa italiana, il momento della scelta. Walter Veltroni racconta di generazioni diverse che, ieri come oggi, devono ricominciare a parlarsi. Perché solo quando i figli affrontano i padri, e i padri, almeno per un attimo, si ricordano di essere stati figli, è possibile lasciarsi il buio alle spalle, aprire porte e finestre al futuro.

Lo scrittore, già sindaco di Roma e segretario del Partito democratico, con il suo libro sarà protagonista anche di due incontri nelle scuole. In particolare, giovedì alle 8.30 presenterà il lobro agli studenti dell'I.I.S.S. "P. Colonna" - Liceo Classico di Galatina e alle 11.00 a quelli dell'I.I.S.S. "A. De Viti De Marco" di Casarano.

