«Sudestival», a Monopoli il cinema torna ad essere toccato con mano

Incontri, proiezioni e ospiti chiuderanno in questo weekend, da oggi a domenica, la ventiduesima edizione di «Sudestival», la kermesse di Monopoli, progetto dell’associazione Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’AFIC, l'evento viene realizzato con il sostegno e il patrocinio della Regione Puglia e della Città di Monopoli, e col patrocinio di Uniba, conservatorio «Nino Rota» e del Polo liceale «Galilei-Curie» di Monopoli.

Un’edizione attesa che, dopo due anni, è tornata interamente in presenza. Il programma si apre oggi alle ore 19 con la proiezione dell’ultimo documentario in concorso, Il tempo rimasto di Daniele Gaglianone. Il regista in sala introdurrà il suo lavoro che indaga, in modo intimo e delicato, la memoria personale attraverso le testimonianze di diverse persone che raccontano i ricordi della loro giovinezza trascorsa. Per la sezione «Sudestival in corto» sarà proiettato In Fede, della giovanissima Viviana Raimondi, presente in sala. A seguire, il sesto e ultimo lungometraggio in concorso, L’amore non si sa di Marcello di Noto, alla presenza del regista e della protagonista Silvia D’Amico. Il film racconta la storia di un musicista dongiovanni che ha unito lavoro e piacere grazie alla scena neomelodica, controllata dalla malavita. Si ribellerà al sistema criminale solo grazie ad una profonda presa di coscienza e all’amore per una donna.

Le tanto amate masterclass, sold out in tutti gli appuntamenti del festival, si concludono domani alle ore 9 9 con lo sceneggiatore Salvatore De Mola (Il Commissario Montalbano) che illustrerà agli studenti la sua professione con l’incontro «La scrittura della storia: Questo è un uomo». Alle 21 si prosegue con la serata evento con il film Storia di Nilde, di De Mola, Marco Dell’Omo e Emanuela Imbucci, il racconto della vicenda umana e politica di Nilde Iotti con Anna Foglietta nei panni dell’iconico personaggio. Grande attesa poi per la serata conclusiva di domenica 20 marzo che sarà visibile in diretta streaming sui canali ufficiali del festival: a partire dalle 20 saranno conferiti i vari premi del festival. Dopo l’atteso momento delle premiazioni, ad arricchire la serata sul palco del Sudestival l’ospite d’onore della serata Paolo Sassanelli, attore e regista che presenterà al pubblico le sue opere prime.