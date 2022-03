«Dopo il dramma Xylella, sarà ancora l'ulivo il simbolo della Puglia?»

«Quando tutto sarà finito e avremo la conferma che non è stato fatto tutto il possibile per salvare il patrimonio storico, sociale, culturale ed economico di questa meravigliosa terra; quando la disinformazione avrà sancito definitivamente la sua vittoria, cosa resterà alla nostra Regione? Sarà ancora l’ulivo a simboleggiarla?». La brindisina Pamela Barba scrive per la casa editrice Galizia E' arrivato l'autunno, un libro-inchiesta che «tra voci e fotografia, racconta del dramma che dal 2013 tiene un’intera regione col fiato sospeso. Il batterio Xylella, a distanza di quasi dieci anni dalla sua comparsa in Salento, ha ucciso milioni di ulivi, devastato paesaggi, compromesso le economie di svariati territori, tolto il futuro a intere generazioni».

È arrivato l’autunno è un libro che ricostruisce questa tragica storia attraverso le voci di imprenditori, agricoltori, amministratori locali, tecnici ed esperti, protagonisti, loro malgrado, di una battaglia non ancora vinta. Quest’opera è un viaggio lungo la Puglia dagli incantevoli paesaggi e dalle secolari tradizioni produttive, realtà che rischiano di andare definitivamente perdute.

Pamela Barba (Ceglie Messapica, 1985) è una fotografa indipendente. Si occupa principalmente di fotografia sociale, documentaristica e didattica.