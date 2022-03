Fedez in lacrime annuncia su Instagram: «Ho una grave malattia»

Fedez non sta bene e deve sottoporsi a cure intense. L’annuncio è stato dato dal rapper sulle sue storie Instagram. Il rapper in lacrime racconta quello che gli sta accadendo, ciò che ha scoperto, ciò che è stato preso in tempo ma che ha bisogno di cure intense.

Il marito di Chiara Ferragni si è sfogato con i suoi follower, un modo anche per lui di buttare tutto fuori. Ha ringraziato la sua famiglia e sua moglie Chiara per la vicinanza ricevuta in questi giorni e si dice pronto ad affrontare questa nuova situazione che la vita gli ha messo davanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fedez non ha parlato di una malattia specifica perchè “non sono questi i giorni in cui mi sento di approfondire la cosa”, ha detto, ma appena potrà condividerà anche la natura del suo male se questo può servire a dare conforto anche a chi ha lo stesso problema.