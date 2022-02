«Una cosa più grande», dal 4 marzo il nuovo singolo di Ermal Meta con Giuliano Sangiorgi

Uscirà il 4 marzo «Una cosa più grande», il nuovo singolo di Ermal Meta insieme a Giuliano Sangiorgi, voce e anima dei Negramaro. Un incontro fra pugliesi che darà vita a una canzone sicuramente emozionante, come le vocalità dei due artisti ci hanno abituato a sentire. Ermal Meta ha comunicato la notizia ai suoi fan con un post sui social, in cui c'è un video dove lui e Giuliano scarabocchiano su un foglio appeso a un muro cambiando il senso di alcune frasi, presumibilmente tratte dal testo del brano. «Quelli lì siamo noi - scrive Meta - e non vedo l'ora che la canzone sia vostra». Non resta che aspettare il 4 marzo.

