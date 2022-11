Basilicata, dal 5 novembre a ieri somministrate 1.389 dosi di vaccino Covid

POTENZA - Dal 5 novembre a ieri in Basilicata sono state somministrate 1.389 dosi di vaccino: lo ha reso noto l’ufficio stampa della giunta regionale.



La quarta dose è giunta al cinque per cento delle somministrazioni, la terza è al 65,2 per cento. Le percentuali della prima e della seconda dose di vaccino sono all’84,7 per cento e all’80 per cento.