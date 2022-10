Covid, al Miulli apre ambulatorio vaccini anche antinfluenzale

ACQUAVIVA DELLE FONTI - L’ospedale ecclesiastico «Miulli» di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, apre da oggi un ambulatorio vaccinale contro l’influenza e il Covid-19 in previsione dell’evoluzione epidemiologica. «Siamo in una fase in cui l'obbligo di legge è stato sostituito dalla raccomandazione alla vaccinazione anti Covid e a quella contro l’influenza - spiega il direttore sanitario Vitangelo Dattoli - si tratta di due vaccinazioni che ogni anno mettono al riparo da rischi di ricovero o mortalità. I miliardi di casi, vaccinati e non vaccinati, studiati nel mondo e i milioni studiati in Italia incontrovertibilmente propendono e suggeriscono di ricorrervi senza indugio».