Covid, in Puglia resta bassa pressione su ospedali

BARI - Nell’ultima settimana, l’occupazione dei posti letto in Puglia è risalita dal 4 al 5% nei reparti di Medicina, mentre nelle Terapie intensive è calata dal 2 all’1%. Lo rileva il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Un andamento in controtendenza rispetto al resto d’Italia, dove nei reparti di Medicina il tasso di occupazione è risalito sino al 9%, ma in Puglia la ripresa dei contagi Covid-19 è in ritardo rispetto al resto del Paese, quindi gli effetti si dovranno misurare tra 7-10 giorni.

Oggi, intanto, si registrano altri 510 casi di positività al Covid su 4.849 test per una incidenza del 10,4%. Non ci sono stati decessi.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 212, nella Bat 30, in provincia di Brindisi 58, in quella di Foggia 34, a Lecce 128, nel Tarantino 34. Sono residenti fuori regione altre 13 persone risultate positive in Puglia. Delle 12.786 persone attualmente positive 134 sono ricoverate in area non critica e 5 in terapia intensiva.