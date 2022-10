Il Covid corre tra i banchi di scuola: «Via le mascherine? Un errore»

bari«I casi stanno aumentando e sull’impennata incide senz’altro la riapertura delle scuole, se è vero che la fascia d’età più colpita è quella dei bambini e dei ragazzi. Il virus è purtroppo molto contagioso e un nuovo picco era prevedibile. Si tratta, però, di forme ancora lievi: negli ospedali la situazione è sotto controllo anche se la guardia deve restare alta perché non sappiamo come il virus evolverà nei prossimi mesi».

Elisiana Carpagnano, direttore della Pneumologia del Policlinico di Bari, conferma che il Covid ha rialzato la testa. Non fa risuonare allarmi, ma invita alla prudenza: «Considero un errore togliere l’obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto e in genere negli spazi chiusi, comprese le scuole. E invito tutti a vaccinarsi, specie i soggetti fragili».

Professoressa, le ultime forme di infezione destano meno preoccupazioni a livello polmonare, si può stare tranquilli?

«Le ultime varianti hanno finora interessato le alte vie aeree e fortunatamente non abbiamo più osservato quelle forme terribili di polmonite dell’inizio della pandemia, che portavano all’intubazione dei pazienti. Oggi le forme più gravi si presentano in soggetti immunocompromessi, trapiantati, pazienti oncologici o che seguono terapie immunosoppressive. Si tratta di polmoniti non da Covid, ma portato di sovrainfezioni batteriche. Bisognerà però vedere come muterà di nuovo il virus. Nessuno può prevedere se si affermerà una variante di maggiore virulenza. Ecco perché non bisogna abbassare la guardia»...