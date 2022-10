Covid: Puglia, 4 morti e 1.271 positivi. Basilicata, quarta dose al 3,7 per cento

Sono 1.271 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 8.696 test. Si registrano quattro vittime. Il tasso di positività è del 14,6%. Attualmente sono 12.098 le persone positive, 112 quelle ricoverate in area non critica, 6 in terapia intensiva.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 419, Bat 64, Brindisi 122, Foggia 150, Lecce 352, Taranto 145, residenti fuori regione 13, provincia in definizione sei.

Intanto in Basilicata l'ufficio stampa della giunta regionale informa che nella regione si sono raggiunte 20.289 vaccinazioni per la quarta dose, con una percentuale del 3,7 per cento. In pratica dal 24 settembre a ieri in Basilicata sono state somministrate 534 dosi di vaccino.

La prima dose è andata a 468.558 persone (84,7 per cento); la seconda a 442.409 (80 per cento); la terza a 359.944 (65,1 per cento). Sono state fatte finora 20.289 quarte dosi (3,7 per cento).