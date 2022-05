Covid, in Puglia 3355 nuovi casi e 14 decessi, positivo il 15,8% dei tamponi

Oggi in Puglia si registrano 3.355 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 21.229 test (incidenza del 15,8%) e 14 decessi. I nuovi casi sono stati riscontrati nelle province di Bari (1.176), Bat (205), Brindisi (304), Foggia (438), Lecce (685), Taranto (501). Sono residenti fuori regione altre 30 persone positive mentre per altri 16 casi la provincia di appartenenza è in definizione. Ad oggi in Puglia sono positive 87.807 persone di cui 433 sono ricoverate in area (ieri 451) non critica e 28 in terapia intensiva (ieri 25).

OCCUPAZIONE POSTI LETTO SOPRA LA MEDIA

Nell’ultima settimana, dal 10 al 16 maggio, in Puglia l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid nei reparti di Medicina è calata solo di due punti percentuali, passando dal 18 al 16% ma restando sopra la media nazionale, pari al 12%. E’ quanto riporta il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Anche nelle terapie intensive c'è stato un calo lieve, l'occupazione dei posti letto è passata dal 6 al 5%, sopra la media nazionale di un punto percentuale.