Covid, in Puglia tre morti e oltre duemila casi di contagio

BARI - Tre persone sono morte per Covid in Puglia e sono 2.057 i nuovi casi di contagio, il 15% dei 13.680 test giornalieri registrati. Delle 93.753 persone attualmente positive, 526 (ieri 530) sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva (ieri 27). I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: i Bari: 746; Bat: 119; Brindisi: 230; Foggia: 208; Lecce: 421; Taranto: 314. I residenti fuori regione sono 7 e 12 di provincia non definita.