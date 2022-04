Covid, nella Bat al via prenotazione quarta dose per over 80

BAT - La Asl Bt ha attivato la prenotazione della quarta dose di vaccino per gli over 80. Il vaccino previsto è a mRNA (Pfizer o Moderna), nei dosaggi autorizzati per la dose booster. A riferirlo è una nota dell’azienda sanitaria locale della provincia di Barletta - Andria - Trani. La somministrazione deve avvenire dopo almeno 120 giorni dalla terza dose. Non è prevista per le persone che dopo il richiamo abbiano contratto l’infezione da Covid.

È possibile prenotare la vaccinazione tramite il call center al numero verde 800.550.177, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, tramite i Cup e le farmacie. "Si precisa - spiegano dalla Asl - che nei comuni di Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trani il prosieguo delle attività vaccinali, previste per la campagna anti Covid, si svolgerà solo ed esclusivamente negli ambulatori vaccinali del servizio Igiene e sanità pubblica».