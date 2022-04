Covid, in Puglia i contagi calano del 19% in una settimana: oggi 5197 casi e 14 vittime

Sono 5.197 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 31.920 test giornalieri fatti (l'incidenza è al 16,2%) . Le vittime sono state 14 mentre delle 103.266 persone attualmente positive, 614 sono ricoverate in area non critica e 36 in terapia intensiva. Questa la distribuzione territoriale dei casi: Provincia di Bari, 1.910; Bat, 340; Brindisi, 557; Foggia, 680; Lecce, 986; Taranto, 681. I residenti fuori regione sono 30 e 13 di provincia in via di definizione.

Nella settimana dal 6 al 12 aprile in Puglia c'è stato un ulteriore calo dei contagi Covid, la riduzione rispetto a sette giorni prima è stata del 19% e, parallelamente, sono diminuiti anche i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, scesi a 2.663. E’ quanto emerge dal rapporto settimanale della fondazione Gimbe. Nonostante la flessione, non si attenua la pressione sugli ospedali: il 21,9% dei posti letto di Medicina è occupato da pazienti Covid, nelle terapie intensive, invece, il tasso di occupazione è pari al 7,4%. La provincia di Bari risulta quella con il maggior numero di casi ogni 100mila abitanti, con 1.028, segue quella di Brindisi (940), Lecce (914), Taranto (897), Foggia (750) e Bat (661).