Vaccini, in Puglia via alla quarta dose senza prenotazione

BARI - Anche in Puglia parte l'organizzazione per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della determina Aifa di autorizzazione. La quarta dose è riservata ai soggetti di età uguale o superiore agli 80 anni; agli ospiti dei presidi residenziali per anziani; i soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti. L’accesso alla vaccinazione avverrà senza necessità di prenotazione e secondo modalità organizzative definite da ciascuna Asl. La Regione Puglia ribadisce «l'importanza di incrementare anche in Puglia i già ottimi livelli di copertura».