Covid, in Puglia salgono i ricoveri in Medicina. Oggi 5773 nuovi casi

Sale ancora la percentuale di occupazione dei posti letto negli ospedali della Puglia da parte dei pazienti Covid: stando al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia si è passati dal 23 al 24% di occupazione dei posti letto, otto punti sopra la media nazionale, pari al 16%. Mentre nelle Terapie intensive, il tasso di occupazione è all’8%, tre punti sopra la media nazionale.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Sono 5.773 i nuovi casi di contagi da Coronavirus rilevati in Puglia su 34.757 test giornalieri registrati (incidenza al 16,6%, ieri era al 13,4%). Le vittime sono 16 mentre delle 113.347 persone attualmente positive, 688 sono ricoverate in area non critica (due in meno di ieri) e 36 (quattro in meno di ieri) in terapia intensiva. Le province più colpite restano sempre Bari (1.974 contagi) e Lecce (1.188) . Questa la distribuzione nelle altre province: Taranto: 876; Foggia: 687; Brindisi: 567; Provincia di Bat: 397; residenti fuori regione, 54 e 30 di provincia non definita.