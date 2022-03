Covid, in Puglia incidenza dei casi raddoppiata in due settimane. Aumentano gli accessi nei Pronto Soccorso. Risalgono ricoveri in Intensiva

Sono 7.842 i nuovi casi di contagi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 41.421 test (incidenza del 19%). I decessi sono 14. I nuovi casi sono stati individuati 2.579 in provincia di Bari, 585 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 674 nel Brindisino, 954 nel Foggiano, 2.095 in provincia di Lecce, 877 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 52 persone contagiate, mentre per ulteriori 26 casi non si conosce ancora la provincia di appartenenza. Delle 115.267 persone attualmente positive 611 sono ricoverate in area non critica (ieri 609) e 34 in terapia intensiva (ieri 38).

Nella settimana dal 18 al 24 marzo l'incidenza dei casi Covid in Puglia ogni 100mila abitanti è salita a 1.352 rispetto ai 694 di due settimane fa (periodo 4-10 marzo). Rispetto alla settimana precedente, invece, l’incidenza è passata da 1.060 a 1.352. Solo in Umbria il rapporto l'incremento è stato maggiore (1.548 contagi ogni 100mila residenti). E’ quanto riporta il monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Sanità pubblicato questa mattina.

Nelle ultime due settimane in Puglia c'è stato un incremento degli accessi nei Pronto soccorso, con una media di circa 2400 pazienti assistiti ogni giorno, circa 400 in più rispetto al periodo precedente. In particolare, l'incremento si è avuto a partire dal 15 marzo scorso, il picco si è toccato il 22 marzo con 2.611 pazienti. Il Salento è l’area più in difficoltà. Il dipartimento Salute nei giorni scorsi è intervenuto autorizzando le Asl ad aumentare le ore di straordinario per il personale in servizi.

Negli ultimi quattro giorni sono tornati ad aumentare in maniera costante i ricoveri nelle terapie intensive pugliesi: dal 21 al 24 marzo il tasso di occupazione è passato dal 5% all’8%. Un punto percentuale ogni giorno, mentre la media nazionale è rimasta ferma al 5%. E' quanto riporta il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Nei reparti di Medicina Covid (Malattie infettive e pneumologia), invece, il tasso di occupazione è sopra soglia ma stabile al 21% di tasso di occupazione, sette punti percentuali sopra la media nazionale, pari al 14%.

Contagi in crescita per la terza settimana consecutiva in provincia di Bari. Il monitoraggio della settimana 14-20 marzo, infatti, registra un incremento del tasso d’incidenza sino a 1.187,9 casi per 100mila abitanti, con un aumento del 68% rispetto al periodo precedente. A Bari città sono stati 3.787 i nuovi contagi registrati dal 14 al 20 marzo contro i 2.233 di sette giorni prima e i 1.533 di due settimane fa. Un incremento registrano nonostante, ad oggi, la campagna vaccinale abbia raggiunto tre milioni e 17.961 somministrazioni, di cui un milione e 121.786 prime dosi, un milione e 83.770 seconde e 810.342 terze dosi. Le quarte dosi, riservate alle persone immunocompromesse, ammontano a poco più di duemila. La fascia d’età dai 50 anni in poi si conferma la più vaccinata: circa il 98% dei residenti di Bari e provincia ha ricevuto prima e seconda dose, mentre il 93,5% anche la terza. La copertura con doppia dose, nel gruppo 12-49 anni, si attesta al 90%. Nel complesso, l’87,3% della popolazione over 12 ha aumentato la protezione grazie alla dose «booster».