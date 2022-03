Covid, in Puglia 8521 nuovi positivi e 10 vittime. A Lecce e Bari boom di contagi

Continua a salire il tasso di positività al coronavirus in Puglia che oggi tocca il 23,6% (ieri 20,3%) del rapporto tra gli 8.521 nuovi positivi e i 36.065 test giornalieri registrati. Le vittime sono 10, mentre delle 96.493 (ieri 92.101) persone attualmente positive, 560 (ieri 550) sono ricoverate in area non critica e 29 in terapia intensiva, due in più di ieri. La province di Lecce, con 2.616 casi e quella di Bari, con 2.603, sono le più colpite dai contagi che nel Foggiano sono 1.031, nel Tarantino 926, nel Brindisino 711 e nella Bat 578.

CASI IN CRESCITA NEL BARESE - Sono risaliti in maniera consistente i contagi Covid in provincia di Bari: nella settimana dal 7 al 13 marzo, si sono registrati 8.684 casi contro i 6.266 di sette giorni prima. Il tasso d’incidenza settimanale evidenzia una chiara inversione di tendenza. La curva delle nuove positività, dopo il primo segnale emerso sette giorni fa, cresce sino a 705,9 casi per 100mila abitanti, il 38,6% in più rispetto al dato precedente. Sul versante della campagna vaccinale anti-Covid, le somministrazioni complessive salgono a 3 milioni e 12.509, suddivise in 1 milione e 121.539 prime dosi, 1 milione e 82.619 seconde e 806.910 terze dosi, più circa 1.400 quarte dosi destinate a persone particolarmente vulnerabili. I livelli di copertura vaccinali sono consolidati da tempo sia per la fascia over 12 (94% con prima dose e doppia dose) sia per il gruppo più ampio degli over 5, attestato a quota 92% su entrambi i parametri.