Vaccini, somministrato in Puglia primo farmaco monoclonale per fragili

BARI - Con le prime somministrazioni fatte oggi all’ospedale Dimiccoli di Barletta, è disponibile il nuovo anticorpo monoclonale intramuscolare anti Covid Evusheld (composto da Tixagevimab e Cilgavimab) per dare una ulteriore forma di protezione ad alcune categorie di pazienti fragili. Il farmaco serve a proteggere le persone immunodepresse che non rispondono ai vaccini anti Covid. Gli studi condotti indicano che Evusheld riduce dell’83% il rischio di sviluppare la malattia in forma sintomatica per almeno sei mesi dopo una sola dose. Questo nuovo monoclonale rappresenta un ulteriore strumento da affiancare alla campagna vaccinale.

A ricevere il farmaco per prima è stata la signora Sabatina, 80 anni di Minervino. «Ho fatto le tre dosi di vaccino e ora, su indicazione dei miei medici, sto facendo questa somministrazione - ha raccontato, come riporta una nota dell’Asl Bari - ho sempre avuto molta fiducia nei loro confronti. Mi hanno chiamata e ho subito accettato, dobbiamo difenderci dal Covid con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione»