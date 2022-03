Covid, in Puglia tornano ad aumentare i contagi, +12% nell'ultima settimana. Oggi 4713 nuovi casi

Oggi in Puglia si registrano altri 4.713 casi di Coronavirus su 27.807 test (17% positività) e 7 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.311, nella provincia Bat 360, in quella di Brindisi 386, nel Foggiano 606, in provincia di Lecce 1.488, nel Tarantino 500. Sono residenti fuori regione altri 41 contagiati mentre per altre 21 persone positive la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 76.606 persone attualmente positive 543 sono ricoverate in area non critica e 29 in terapia intensiva.

Dopo sei settimane di calo, tornano ad aumentare in Puglia i contagi Covid-19. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. Nella settimana dal 2 all’8 marzo i nuovi casi sono lievitati del 12% rispetto a sette giorni prima, segnale di una ripresa della pandemia. La provincia di Lecce ha anche registrato il record di incremento in Italia con 1.035 nuovi contagi ogni 100mila abitanti, +22% rispetto ad una settimana fa. Nonostante l’aumento, in Puglia i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono leggermente diminuiti, attualmente sono 1.900). Dopo la provincia di Lecce, quelle con il maggior numero di casi ogni 100mila abitanti sono quelle di Foggia (579, -0,2%)), Bari (559, +17,3%), Taranto (518, +2%), Brindisi (491, +4%) e Bat (472, +6,6%).

Sale ancora la copertura vaccinale in Puglia, dove l’88,4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose anti Covid. La Puglia è prima in Italia, segue la Toscana con l’88,3%. La Puglia è prima anche nella fascia 5-11 anni con un tasso di copertura del 53,5%, al secondo posto c'è il Molise con il 48,4%. Per quanto riguarda le terze dosi, il tasso di copertura vaccinale pugliese è del 84,6% contro una media nazionale dell’82,8%. Infine, la copertura con quarta dose in Puglia è pari all’1,1%, contro una media italiana del 2,4%.