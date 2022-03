Vaccini, in Puglia prima dose al 50,8% dei bambini

BARI - La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,8%, ben 15,3 punti sopra la media nazionale che invece è del 35,5%. Il 44% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 74%, +4% della media nazionale. In Puglia, inoltre, i vaccinati over 50 sono 1.673.540, su un totale di 1.788.776 pari al 94%.