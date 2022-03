Covid, in Puglia oggi si contano 4316 nuovi casi e 14 decessi

Sono 4.316 i nuovi casi di coronavirus su 31.526 test giornalieri registrati in Puglia (13,6% dei test), mentre 14 sono le persone morte. Le persone attualmente positive sono 77.380 (quasi duemila in meno di ieri quando erano 79.320), mentre 593 sono ricoverate in area non critica (ieri 595) e 36 in terapia intensiva (ieri erano 31). I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari, 1.083; Bat, 350; Brindisi, 306; Foggia, 641; Lecce, 1.272; Taranto, 623. Residenti fuori regione, 27 e 14 in province in via di definizione.