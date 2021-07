Basilicata, undici positivi su 573 tamponi esaminati

Potenza - Undici dei 573 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono 14 le persone ricoverate in ospedale (ma nessuna è in terapia intensiva).

Si sono registrati altri quattro guariti: in totale, finora sono 25.326 coloro che hanno superato la malattia. Le persone positive in isolamento domiciliare sono 555.

Ieri sono state eseguite 5.927 vaccinazioni: i lucani che hanno ottenuto la prima dose sono 327.500 (59,2%), quelli che hanno avuto anche la seconda 204.422 (36,9%).