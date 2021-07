Vaccini: Puglia prima in Italia per dosi usate, 91,9% totale

Bari - Sono 3.907.976 le dosi di vaccino anticovid somministrate ad oggi in Puglia, dato aggiornato alle ore 17, il 91.9% di quelle ricevute complessivamente dal commissario nazionale per l’emergenza, cioè 4.251.577).Il dato conferma anche oggi la Puglia prima regione italiana nel rapporto dosi consegnate e quelle utilizzate. Sono state consegnate in Puglia altre 137mila dosi Pfizer, in questo momento in totale ci sono poco meno di 400mila dosi in giacenza, di cui quasi 46mila J&J quasi del tutto inutilizzate dopo le limitazioni imposte dall’Aifa.