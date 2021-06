Lecce, ok alle vaccinazioni contro il Covid-19 nella sede aziendale

Lecce - Acquedotto Pugliese avvia le attività vaccinali nel centro di somministrazione del vaccino contro il Covid-19 presso la sede aziendale di Lecce. Il centro si affianca a quello di Bari, presso la sede di Bari San Cataldo.

In visita oggi all’hub di Lecce, Loredana Capone, Presidente del Consiglio della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, Assessore regionale allo Sviluppo Economico e Francesca Portincasa, Coordinatore Industriale e Direttore Reti e Impianti AQP.

«Da quando è stata dichiarata la Pandemia il mondo è cambiato ma non ci siamo mai fermati. Ringrazio per questo le oltre duemila persone, cuore pulsante di AQP, che hanno affrontato con grande resilienza il periodo dell’emergenza. È motivo di emozione per noi poter inaugurare questi due centri vaccinali e contribuire così ad un aspetto fondamentale per la sicurezza del nostro personale» ha dichiarato Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto Pugliese. Acquedotto Pugliese - riferisce una nota - è così una delle prime società nel Centro Sud Italia ad avere dato inizio alla procedura per la vaccinazione in azienda dei dipendenti.

L'iniziativa avviene con il coordinamento dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e delle Aziende Asl pugliesi territorialmente competenti.

La campagna di vaccinazione Covid 19 è stata concordata con le ASL territorialmente competenti di Bari e Lecce, è su base volontaria ed è destinata al personale che ne ha fatto richiesta. Successivamente si procederà con la seconda dose entro la fine di luglio. Il vaccino utilizzato in considerazione dell’età dei soggetti sarà di tipologia mRNA.