Vaccini, in Puglia anche J&J sarà inoculato solo agli over 60

BARI - Dopo Astrazeneca, la Regione Puglia, alla luce delle nuove raccomandazioni del Cts, ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione alla popolazione under60 del vaccino Johnson&Johnson. Lo si apprende dall’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. «Adottiamo la raccomandazione del Cts», spiega Lopalco. Quindi, da oggi, il vaccino monodose J&J sarà somministrato solamente agli over 60. Nei giorni scorsi nel Barese e nella Bat ci sono stati alcuni Open day con il siero J&J riservati agli uomini con più di 40 anni e alle donne con oltre 50 anni.