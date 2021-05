Vaccini, consegnate in Puglia 30mila dosi J&J e AstraZeneca. Superato tetto di 1,8 mln di somministrazioni

BARI - Sono state consegnate in Puglia 10.600 dosi di vaccino anti Covid J&J e 19.500 Astrazeneca. Ad oggi sono state distribuite in Puglia 1.985.625 dosi di vaccini. Il prossimo carico è previsto per lunedì, quando Moderna consegnerà circa 24.100 sieri, mentre mercoledì Pfizer ne dovrebbe inviare 139mila.

In Puglia intanto è stato superato il tetto dell’1,8 milioni di dosi anti Covid somministrate, per la precisione sono 1.804.474. Nel dettaglio, sono 1.262.044 prime dosi e 542.430 seconde dosi. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 31.92 %, mentre il 13.72 % ha ricevuto anche la seconda dose.