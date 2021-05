Vaccinazioni in Puglia: utilizzato il 91% delle dosi ricevute

BARI - Oggi pomeriggio sono aumentata a 1.733.607 le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia (dato aggiornato alle 17). Le dosi consegnate sono 1.905.525: la Puglia è al 91% delle somministrazioni sulle consegne, dato maggiore rispetto a tutte le altre Regioni. Tra gli over 90 il 97,7% della popolazione ha ricevuto la prima dose; nella fascia 80-89 anni la percentuale è del 92,1%; nella fascia 70-79 anni scende all’83,6%; nella fascia 60-69 anni solo il 56,1% ha ricevuto la prima dose. Sono in corso le prenotazioni delle categorie over 50 e da lunedì 17 maggio, alle 14.00, si apriranno le prenotazioni per la fascia degli over 40, solo per 48enni e 49enni.