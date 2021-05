Vaccini, entro il 2 giugno arriveranno in Puglia 1,1 milioni di dosi anti Covid. Sieri a oltre l'88% degli over80

BARI - In meno di un mese, dal 5 maggio al 2 giugno, la Puglia riceverà oltre un milione di vaccini anti Covid, nel dettaglio è prevista la distribuzione di 1.115.168 dosi.

È quanto riportato in una nota trasmessa dalla Protezione civile regionale alle Asl: la prima distribuzione è prevista il 5 maggio, quando Pfizer porterà in Puglia circa 141mila dosi; l'11 maggio, invece, arriveranno 24.300 vaccini Moderna; il giorno successivo altre 141mila dosi Pfizer; il 18 maggio 24.300 Moderna e il 19 maggio 139mila Pfizer. Sempre Pfizer dovrebbe consegnare il giorno successivo ulteriori 139mila vaccini mentre Astrazeneca 19.500 dosi.

Il 25 maggio è previsto un altro carico Astrazeneca di 124.400 dosi, questo però ancora da confermare, alle quali si sommeranno 24.100 vaccini Moderna. Maggio si chiuderà con Pfizer che distribuirà altre 138mila dosi, data prevista della consegna il 26. Tra l’1 e il 2 giugno, infine, arriveranno 48.200 dosi Moderna e 150mila Pfizer.

VACCINATO L'88% DEGLI OVER 80 - In Puglia nelle fasce di età over 90 e 80-89 anni è stata superata la soglia della cosiddetta immunità di gregge: il 93,14% dei residenti con oltre 90 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid (42.753 vaccinati su 45.902); mentre nella fascia 80-89 le dosi sono state somministrate all’88,93% della popolazione (197.632 vaccinati su 222.224 residenti). Tra gli abitanti da 70 a 79 anni, la percentuale di vaccinati con almeno una dose è pari al 71.69%, mentre nella fascia 60-69 la percentuale di copertura scende 33,59%. Infine, per quanto riguarda i fragili, vulnerabili e disabili, sono 229mila i vaccinati su un totale di 485mila persone.