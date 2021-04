Bari, video-colloqui con i pazienti ricoverati nei reparti Covid in Fiera

BARI - Un videocolloquio su prenotazione con i parenti ricoverati nei reparti Covid della Fiera del Levante nella nuova area accoglienza del presidio delle maxi emergenze gestito dal Policlinico di Bari assicura l’incontro a distanza, attraverso uno schermo, con i familiari.

In una stanza allestita nella hall di ingresso, che sarà igienizzata dopo ogni accesso, è possibile, previa prenotazione, vedere tramite video i propri cari nel letto di degenza e dialogare con loro o con i medici in turno per avere informazioni sulle condizioni cliniche.

Non è permesso l’accesso di più di due parenti per paziente per evitare il congestionamento dell’area accoglienza. Al parente, nel giorno antecedente la visita, viene effettuato il pre-triage telefonico. All’ingresso, inoltre, è possibile lasciare oggetti personali da consegnare ai ricoverati in reparto. «Purtroppo il Covid ormai da un anno ha reso impossibili le visite dei parenti nei reparti, ma nella nuovissima struttura in Fiera abbiamo organizzato un servizio di accoglienza che consente non solo di parlare ma anche di vedere, sia pur tramite schermo, i propri parenti» dice il direttore medico di presidio, Antonio Daleno, spiegando che «è un servizio dedicato in particolare ai familiari delle persone più anziane che non hanno cellulari o tablet per fare videochiamate dal letto o hanno poca dimestichezza con la tecnologia».

Gli orari per i videocolloqui vanno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le indicazioni per fissare un appuntamento possono essere richieste scrivendo alla mail accoglienza.maxiemergenza@policlinico.ba.it