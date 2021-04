Vaccini anti Covid 19, consegnate circa 90mila dosi di Pfizer in Puglia

BARI - Sono state consegnate le dosi Pfizer in Puglia, nel pomeriggio sono arrivati circa 90mila vaccini anti Covid, si apprende da fonti sanitarie. Ieri il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva scritto al commissario Figliuolo per chiedere di anticipare la distribuzione in quanto le dosi Pfizer erano quasi terminate. Ed effettivamente, questa mattina, in alcuni hub, come quello in Fiera a Bari, decine di persone prenotate hanno dovuto attendere diverse ore perché le dosi Pfizer erano esaurite.