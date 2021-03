Pazienti no Covid in Puglia devono lasciare posti liberi in Pronto Soccorso: trasferiti in ospedali privati

BARI - Dirottare i pazienti no Covid dai pronto soccorso pubblici agli ospedali privati per lasciare quanti più posti letto ai positivi al Coronavirus. E’ quanto disposto dall’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, in una circolare trasmessa alle Asl e ai rappresentati delle cliniche private. Il provvedimento entrerà in vigore da domani primo aprile e sino al 31 maggio. «Nel corso dei prossimi due mesi - scrivono Lopalco e Montanaro - le direzioni sanitarie, in presenza di pazienti no Covid in pronto soccorso e in attesa di ricovero, dovranno preventivamente saturare i posti letto messi a disposizione dell’ospedalità privata e successivamente ricorrere ai posti letto attivi presso le strutture pubbliche».