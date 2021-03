Attiva la piattaforma «La Puglia ti vaccina», già un'ora di attesa

Bari - Alle 14 e 12 minuti ci sono circa 7.000 utenti in coda. Il nuovo portale «La Puglia ti vaccina», attivo dalle 14 di oggi, è già stato preso d'assalto. Si tratta del sito sul quale sarà possibile trovare ogni informazione sulla campagna vaccinale anti Covid, conoscere il proprio giorno e la propria sede per la somministrazione del siero. Il Sistema sanitario regionale definisce automaticamente il calendario di offerta vaccinale, procedendo in ordine di anzianità e sulla base della disponibilità delle dosi. Chi vuole vaccinarsi deve accedere al portale e confermare la propria adesione per visualizzare data e luogo dell’appuntamento. «In questo momento, come te, un elevato numero di persone sta accedendo al portale istituzionale. Il limite degli accessi preserva il regolare funzionamento del portale. Ci scusiamo per l'attesa. Al termine della coda potrai navigare normalmente fra le pagine del sito». Questo il messaggio visualizzato dagli utenti poco dopo le 14. Tempi di attesa, tra i 49 e i 58 minuti.