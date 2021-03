Vaccini anti Covid in Puglia, somministrate 554mila dosi

BARI - Sono 554.558 le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia, su 681.305 dosi consegnate, pari all’81%. Di queste 174.120 sono state inoculate agli over 80, e 54.022 anziani hanno ricevuto la seconda dose. Al via lunedì nei centri della Asl Bari le vaccinazioni per i soggetti fragili: saranno somministrare le prime dosi di ai pazienti dializzati nei centri di riferimento. Sono state già programmate tra lunedì e martedì 854 somministrazioni nei centri dialisi. Ad eseguire le vaccinazioni sarà il personale infermieristico dei presidi ospedalieri, con il team di nefrologi impegnati nelle procedure pre iniezione, di anamnesi e consenso informato. La programmazione delle vaccinazioni per i fragili andrà avanti per le due settimane successive fino al completamento della copertura prevista anche per le altre categorie di soggetti vulnerabili, e sarà subordinata alle effettive disponibilità di vaccini. Da lunedì partiranno anche le prime vaccinazioni domiciliari dei medici di medicina generale nel distretto socio sanitario 14 di Putignano.

Sono 400 le somministrazioni programmate. Proseguono intanto oggi a Bari le vaccinazioni domiciliari nei quartieri Libertà e Murat, Japigia, Carrassi, Torre a Mare e Palese dove sono al lavoro gli operatori del Dipartimento di prevenzione. Questa mattina si è registrato un ritardo nella consegna di alcune dosi in un quartiere di Bari: i vaccini sono stati tutti comunque somministrati nel corso della giornata.