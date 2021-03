Covid, Lega: «Anticorpi monoclonali anche in ospedali in Puglia?»

BARI - I consiglieri regionali della Lega Puglia (Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido) presentano un’interrogazione urgente al fine di conoscere dall’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco se anche negli ospedali pugliesi verranno utilizzati farmaci a base di anticorpi monoclonali nel trattamento del Covid-19, e se e quali direttive si stanno predisponendo per il servizio sanitario regionale, relative alle modalità di prescrizione e all’organizzazione della somministrazione della terapia in questione. Inoltre, i consiglieri interrogano l’assessore su quali soggetti saranno coinvolti nella fase della prescrizione (segnalazione del caso e decisione circa i requisiti per l'utilizzo del trattamento), tenuto conto che gli anticorpi monoclonali vanno somministrati entro 10 giorni dall’insorgenza della malattia, da chi verrà somministrata e in quali ambienti verrà somministrata la suddetta terapia.

«Troppo spesso l’amministrazione regionale sul contrasto alla pandemia Covid-19 arriva in ritardo o pecca di trasparenza, sulle terapie ospedaliere di cura - afferma Davide Bellomo, capogruppo Lega Puglia - pretendiamo la massima tempestività e chiarezza. Gli anticorpi monoclonali neutralizzanti (molecole biologiche create in laboratorio) rappresentano la nuova frontiera terapeutica: studi clinici - spiega - hanno dimostrato che, se somministrati nei primi giorni di malattia, gli anticorpi monoclonali anti Sars-Cov2 riducono di molto il rischio di morte». «Per utilizzare questo nuovo strumento di contrasto al Covid-19 - prosegue - è necessario che il protocollo relativo alle prescrizioni e alla somministrazione del trattamento sia prontamente pianificato, e conseguentemente è importante organizzare il relativo servizio. Ecco perché è fondamentale che l’assessore Lopalco ci dica se anche negli ospedali pugliesi verranno utilizzati i farmaci a base di anticorpi monoclonali, quali direttive si stanno predisponendo, quali saranno i soggetti coinvolti nella fase della prescrizione e da chi e in quali ambienti protetti verrà somministrata la terapia».