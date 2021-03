Vaccini anti Covid, in Puglia superate le 72mila dosi a over 80

BARI - Sono oltre 72.705 gli over 80 vaccinati in Puglia, è il dato aggiornato dal ministero della Salute ad oggi pomeriggio. Tra il personale scolastico, invece, le dosi anti Covid somministrate sono 61.023, complessivamente in Puglia sono stati inoculati 368.963 sieri. Oggi è arrivata una nuova scorta di vaccini, in totale le dosi consegnate alla Puglia sono 428.005, c'è quindi una riserva di circa 60mila dosi.