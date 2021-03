Taranto, tamponi agli avvocati nelle tensostrutture in tribunale

TARANTO - È iniziata la campagna di screening Covid-19 a favore degli avvocati di Taranto, con l'esecuzione gratuita del test antigenico rapido per il rilevamento del Coronavirus. È un progetto dell’Ordine degli Avvocati che prevede, a favore di tutti gli avvocati su base volontaria, l’esecuzione gratuita del cosiddetto «tampone rapido». L’iniziativa è stata cofinanziata dalla Cassa Forense, l'organismo previdenziale e mutualistico dell’avvocatura italiana. Gli esami avvengono dal lunedì al giovedì all’ingresso del Tribunale di Taranto presso una tensostruttura dove, nel rispetto delle norme anti Covid-19, personale medico e parasanitario della Croce Rossa Italiana esegue i tamponi rapidi agli avvocati jonici sulla base di un calendario di prenotazioni. I primi a sottoporsi simbolicamente all’esame oggi sono stati il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Fedele Moretti, e il Delegato Cassa Forense, Donato Salinari .Presente il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Michele Conversano. "L'Ordine degli Avvocati di Taranto - ha dichiarato il presidente Fedele Moretti - ha varato diverse iniziative per contribuire a lenire il più possibile gli effetti della pandemia sui colleghi, come finanziare in due occasioni il Fondo assistenza per avvocati in difficoltà. In questa direzione va anche il progetto che prende il via oggi, contribuendo a limitare le occasioni di contagio e a rendere più sicuri gli ambienti in cui svolgiamo la nostra professione. Tutto ciò in attesa che inizi la vaccinazione dei magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo del Tribunale di Taranto, come convenuto recentemente con la Regione Puglia».