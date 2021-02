Covid 19, c'è l'accordo tra Regione Puglia e medici di base per vaccinazioni a docenti

BARI - E’ stato siglato oggi dalle rappresentanze sindacali e dalla Regione Puglia l’accordo che prevede il coinvolgimento dei medici di medicina generale - medici di famiglia, di continuità assistenziale e del 118 - nella campagna di vaccinazione per il Covid-19 riservata agli insegnanti e al personale delle scuole. Lo annuncia la Fimmg Puglia. Il coinvolgimento sarà su base volontaria e prevede che i medici segnalino la propria disponibilità al Dipartimento di prevenzione che li assegnerà ai punti che si stanno attivando in questi giorni nei singoli Comuni per vaccinare il personale scolastico e per i quali la Regione ha chiesto il supporto della medicina generale. «Sono sicuro che la medicina generale aderirà alla chiamata, come ha fatto sempre in passato, per consentire una più veloce riapertura delle scuole in sicurezza», commenta Donato Monopoli, Segretario Fimmg Puglia. Oltre all’impegno per la vaccinazione del personale scolastico, la Regione ha chiesto alla medicina generale un coinvolgimento nel piano vaccinale, con ruolo e attività che saranno definiti nei prossimi giorni. "Crediamo che questo possa costituire un rinnovato rapporto di collaborazione tra la medicina generale e i decisori politici della Sanità pugliese. in cui i medici possano dare il proprio importante contributo al sistema sanitario e la Regione presti ascolto alle criticità evidenziate dalla categoria. Un rapporto che punti al raggiungimento di obiettivi di lungo periodo, a partire dai bisogni di salute dei cittadini», aggiunge Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari.