Vaccini anti Covid per gli over 80 in Puglia, Fi denuncia: «Prenotare? Impossibile. Cup bloccati»

BARI - Dalle 14 di oggi per gli over 80enni in Puglia è possibile prenotare la vaccinazione anti Covid, ma è «tutto bloccato: il sito web Puglia Salute per le prenotazioni è saltato», dice il commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis.

«L'assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco - chiede D’Attis - cosa ne pensa? Di chi è la colpa a questo giro?». «Se si prova a chiamare il Cup - conclude D’Attis - risponde la segreteria telefonica che 'prega di richiamare più tardì. Una vergogna: Lopalco si dimetta».