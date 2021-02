Puglia, vaccini anti Covid: prenotazioni possibili in farmacia e attraverso Cup

BARI - Il vaccino anti Covid in Puglia potrà essere prenotato tramite i Cup o nelle farmacie: lo hanno annunciato l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro durante le audizioni che si sono svolte oggi in I commissione consiliare.

«La Puglia sul Piano vaccinale è pronta», ha garantito Lopalco. «Siamo pronti al massimo impegno possibile», ha aggiunto Montanaro. L’assessore ha spiegato che la cabina di regia per l'attuazione del piano vaccinale, con il suo coordinatore Michele Conversano è al lavoro da sempre, non ha voluto ufficializzare dati e date, perché si aspettavano informazioni precise dal ministero.

«Questo per evitare la politica degli annunci», ha detto l’assessore. In tutti i comuni sono stati individuati degli ambulatori per la vaccinazione grazie anche alla disponibilità dei sindaci, mentre la vaccinazione per il personale delle scuole sarà fatta nei plessi scolastici e i dirigenti scolastici dovranno raccogliere le adesioni. Allo stesso modo per le forze dell’ordine saranno i comandi provinciali a produrre gli elenchi. La campagna vaccinale procederà in questo modo: si concluderà entro questa settimana la vaccinazione dei sanitari con odontoiatri, liberi professionisti e farmacisti; a seguire inizierà la fase 2 con gli ultraottantenni e personale scolastico.

Nella fase immediatamente successiva sarà la volta di coloro che convivono con patologie gravi. Le Usca effettueranno le vaccinazioni a domicilio per chi non è autosufficiente.